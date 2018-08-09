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Боатенг отказал Манчестер Юнайтед, так как ведет переговоры с ПСЖ, – Bild

10:09 36 Читати українською
Боатенг отказал Манчестер Юнайтед, так как ведет переговоры с ПСЖ, – Bild
Жером Боатенг / Бавария

Защитник Баварии Жером Боатенг может перейти в ПСЖ в это трансферное окно.

Недавно центральный защитник Баварии лично сообщил Моуринью, что не перейдет в Манчестер Юнайтед.

По информации авторитетного немецкого издания Bild, агент футболиста открыл переговоры с ПСЖ.

Если в Англии трансферное окно закрывается 9 августа, то во Франции и Германии можно осуществлять переходы до конца месяца. Поэтому у сторон есть достаточно времени, чтобы завершить сделку.

Ранее уже сообщалось, что Жером Боатенг может перейти в ПСЖ за 60 млн евро.

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