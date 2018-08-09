Алексіс Санчес: Фред мене приємно вразив у першій грі

Форвард Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес прокоментував кадрову ситуацію в своїй команді.

"Я би хотів, щоб Манчестер Юнайтед підписав більше гравців світового класу. Але це рішення клубу.

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Це правда, що Фред мене приємно вразив у своєму першому матчі.

Сьогодні я почуваюсь більш комфортно, я спокійний. Мої партнери по команді повинні бути зосереджені. Я теж, адже я залежу від них. Якщо з ними все в порядку, зі мною теж", – сказав Санчес ESPN Brasil.

Цього літа манкуніанці підписали екс-хавбека Шахтаря Фреда та захисника Діогу Далота. Також з клубом пов'язували Харрі Магуайра та Єррі Міну.

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