Александрия уже начала работу по усилению состава на вторую часть сезона.

"Желто-черные" анонсировали первого зимнего новичка, однако фамилия пока держится в секрете.

Ротань намекнул на проблемы в Александрии после утраченной победы над Кривбассом: "Есть такое понятие, как халатность"

Все указывает на то, что это будет Денис Костышин. Александрия намекает на него тремя эмодзи (кость – сходство с фамилией, маракасы – национальный музыкальный инструмент Мексики, на границе с которой полузащитник выступал в США, и, собственно, сам флаг штатов). Костышин присоединился к Александрии еще в январе 2022 года, но успел провести всего 3 матча и забить один мяч. 2023-й хавбек отыграл за Эль Пасо Локомотив – 4+3 в 34 матчах.

Напомним, команда Руслана Ротаня идет в зоне переходных матчей УПЛ и перед паузой еще сыграет против Металлиста 1925.

Кривбасс за 5 минут устроил камбек против Александрии – легионеры вывели команду Вернидуба на вершину УПЛ