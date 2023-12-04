"Жовто-чорні" анонсували першого зимового новачка, проте прізвище поки тримається в секреті.

Ротань натякнув на проблеми в Олександрії після втраченої перемоги над Кривбасом: "Є таке поняття, як недбалість"

Все вказує на те, що це буде Денис Костишин. Олександрія натякає на нього трьома емодзі (кістка – схожість з прізвищем, маракаси – національний музичний інструмент Мексики, на кордоні з якою півзахисник виступав у США, і, власне, сам прапор штатів). Костишин приєднався до Олександрії ще в січні 2022 року, але встиг провести лише 3 матчі та забити один м'яч. 2023-й хавбек відіграв за Ель Пасо Локомотив – 4+3 у 34 матчах.

Нагадаємо, команда Руслана Ротаня йде в зоні перехідних матчів УПЛ і перед паузою ще зіграє проти Металіста 1925.

Кривбас за 5 хвилин влаштував камбек проти Олександрії – легіонери вивели команду Вернидуба на вершину УПЛ