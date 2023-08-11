Александрия официально объявила о переходе эквадорского защитника Хосе Эрнандеса. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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Сообщается, что футболист перешел в Александрию на правах аренды из клуба Эмелек. Арендное соглашение рассчитано на один год – до конца сезона 2023/24.

С января 2023 г. Эрнандес на правах аренды выступал за Гуаласео (14 матчей без результативных действий).

В новом сезоне Александрия получила шесть зачетных пунктов из шести возможных. Подопечные Ротаня обыграли Кривбасс (1:0) и Металлист-1925 (1:0).

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