Олександрія офіційно оголосила про перехід еквадорського захисника Хосе Ернандеса. Про це пише клубна прес-служба.

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Повідомляється, що футболіст перейшов до Олександрії на правах оренди з клубу Емелек. Орендна угода розрахована на один рік – до кінця сезону 2023/24.

З січня 2023 року Ернандес на правах оренди виступав за Гуаласео (14 матчів без результативних дій).

У новому сезоні Олександрія здобула шість залікових пунктів з 6 можливих. Підопічні Ротаня обіграли Кривбас (1:0) та Металіст-1925 (1:0).

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