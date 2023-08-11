Олександрія підсилила склад легіонером – до команди Ротаня приєднався еквадорець
Олександрія офіційно оголосила про перехід еквадорського захисника Хосе Ернандеса. Про це пише клубна прес-служба.
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Повідомляється, що футболіст перейшов до Олександрії на правах оренди з клубу Емелек. Орендна угода розрахована на один рік – до кінця сезону 2023/24.
З січня 2023 року Ернандес на правах оренди виступав за Гуаласео (14 матчів без результативних дій).
У новому сезоні Олександрія здобула шість залікових пунктів з 6 можливих. Підопічні Ротаня обіграли Кривбас (1:0) та Металіст-1925 (1:0).
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