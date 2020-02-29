Александрия упустила победу над Львовом, играя в большинстве

Александрия обыграла Львов в рамках 20-го тура УПЛ. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

В первом туре после зимнего перерыва Александрия неожиданно уступила Колосу, а Львов наоборот – обыграл Олимпик. Команде Владимира Шарана, которая всерьез претендует на еврокубки, нужно было реабилитироваться.

Александрийцы решили долго не раскачиваться и уже на 9-й минуте открыли счет. Позиционная атака завершилась навесом слева, скидку в штрафной соперника подстерег зимний новичок команды Богдан Мишенко и с лету метров с 14-и точно пробил в левый от голкипера угол. Этот гол стал дебютным для 25-летнего хавбека за Александрию. Забитый мяч не открыл игру, а наоборот – приспал. Все попытки Львова разбивались об организованность гостей, а Александрия уверенно контролировала мяч.

Во втором тайме команды продолжили демонстрировать откровенно скучный футбол. Не повлияло на ситуацию даже раннее удаление. Никита Татаркова, уже имея предупреждение, грубо сыграл против соперника, за что получил еще один "горчичник" – Львов остался в меньшинстве на 53-й минуте.

В середине второй половины наставники попытались оживить игру заменами. Александрия действовала смелее учитывая численное преимущество, а Львов опасно выбегал в контратаки. На поле было много сумбура и борьбы, но минимум системности. Поэтому хватало фолов и задержек, но не было голов.

Гости создавали опасность и были ближе, чтобы увеличить преимущество, но судьба распорядилась иначе. В конце матча Альваро воспользовался грубой ошибкой защиты Александрии, вышел один на один с голкипером и переиграл его – 1:1.

Сразу после гола возникла потасовка, в которой участвовали представители тренерского штаба обеих команд. В итоге арбитр встречи удалил помощников Шарана и Меликяна, а самим главным тренерам показал желтые карточки.

После этого матча Александрия набрала 34 очка и продолжает находиться на пятом месте в турнирной таблице. У Львова теперь 19 пунктов и девятая строчка.