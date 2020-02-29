Десна в родных стенах уничтожила Мариуполь – черниговцы забили азовцам четыре гола во второй раз за сезон

Матч 20-го тура УПЛ между Десной и Мариуполем завершился очередным погромом азовского клуба.

Матч первого круга завершился выездным погромом Мариуполя со счётом 0:4, поэтому сегодня азовцы должны были быть мотивированными на реванш. Впрочем, уже с первых минут стало понятно, кто будет вести игру: уже на 6-й Гальчук вытащил мяч из-под перекладины после удара Кузика, а на 11-й Дава едва не срезал мяч в собственные ворота. У азовцев было только замыкание с углового в исполнении всё того же Давы, но Джойским не попал в створ – а вот Тотовицкому после углового на 12-й это удалось. 1:0.

Дава очень хотел организовать гол, однако это дело процветало только у собственной штрафной. Так, на 19-й минуте центрбек получил жёлтую карточку, на 20-й выкатил пас под удар Калитвинцеву метров с 20-ти (Гальчук спас), а на 21-й Джойским срезал навес Кузика с корнера на голову Тотовицкого – 2:0! На 30-й и 38-й Калитвинцев и Филиппов могли забивать третий гол, но выстрел Андрея парировал Гальчук, а после удара Александра мяч рикошетом прошёл мимо каркаса ворот. Мариуполь вообще ничем не отвечал.

Александр Бабич после перерыва снял Даву, бросив в бой Муравского, однако сегодня точно не день тренера Мариуполя. После двух прорывов с ударами Кузика и Филиппова оборона азовцев расклеилась, и на 57-й минуте всё тот же Муравский сбил Филиппова в собственной штрафной. Арбитр назначил пенальти, а Александр уверенно его реализовал – 3:0!

Только после этого игра успокоилась. Десна стала играть по счету, в следующие 30 минут имея лишь перспективный обыгрыш Картушова с Тотовицким (Егор едва не вышел один на один) и удар Фаворова головой (над перекладиной), хотя оборона черниговцев продолжила держать соперника на дистанции. У Мариуполя за весь второй тайм можно вспомнить разве что крученый выстрел Чурко на 67-й минуте, но Вячеславу немного не хватило точности.

Впрочем, уберечь свои ворота от четвёртого пропущенного мяча азовцам было не суждено. На 90+2-й минуте прострельную передачу с правого фланга ударом с метра в пустые ворота замкнул Калитвинцев – 4:0. Это был восьмой гол Десны в двух матчах против Мариуполя в текущем сезоне.

Таким образом, северяне набрали 36 очков, приблизившись к третьей Заре на расстояние одного зачётного балла и оторвавшись от пятой Александрии на два пункта. Мариуполь, имея в активе 22 очка, держится на седьмой строчке.