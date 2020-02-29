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Олександрія втратила перемогу над Львовом, граючи в більшості

15:54 1500 Читать на русском
Олександрія втратила перемогу над Львовом, граючи в більшості
Львів – Олександрія – 1:1

Олександрія обіграла Львів в рамках 20-го туру УПЛ. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

54’ Микита Татарков
87’ Тавареш Альваро
 
Богдан Мишенко 10’
10’ Богдан Мишенко
54’ Микита Татарков
87’ Тавареш Альваро

У першому турі після зимової перерви Олександрія несподівано поступилася Колосу, а Львів навпаки – обіграв Олімпік. Команді Володимира Шарана, яка серйозно претендує на єврокубки, потрібно було реабілітовуватися.

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Олександрійці вирішили довго не розкачуватися і вже на 9-й хвилині відкрили рахунок. Позиційна атака завершилася навісом зліва, скидання у штрафному суперника підстеріг зимовий новачок команди Богдан Мишенко і з лету метрів із 14-и влучно пробив у лівий від голкіпера кут. Цей гол став дебютним для 25-річного хавбека за Олександрію. Забитий м'яч не відкрив гру, а навпаки – приспав. Усі намагання Львова розбивалися об організованість гостей, а Олександрія впевнено контролювала м'яч і не цуралася грати за рахунком.

У другому таймі команди продовжили демонструвати відверто нудний футбол. Не вплинуло на ситуацію навіть раннє вилучення. Микита Татарков, вже маючи попередження, грубо зіграв проти суперника, за що отримав іще один "гірчичник" – Львів залишився у меншості на 53-й хвилині.

В середині другої половини наставники спробували пожвавити гру замінами. Олександрія діяла сміливіше з огляду на чисельну перевагу, а Львів небезпечно вибігав у контратаки. На полі було багато сумбуру і боротьби, але мінімум системності. Відтак вистачало фолів і затримок, але не було голів.

Гості створювали небезпеку і були ближчими, щоб збільшити перевагу, але доля розпорядилася інакше. Наприкінці матчу Альваро скористався грубою помилкою захисту Олександрії, вийшов віч-на-віч з голкіпером і переграв його – 1:1.

Відразу після гола виникла сутичка, в якій брали участь представники тренерського штабу обох команд. У підсумку арбітр зустрічі вилучив помічників Шарана і Мелікяна, а самим головним тренерам показав по жовтій картці.

Після цього матчу Олександрія набрала 34 очки і продовжує перебувати на п'ятому місці в турнірній таблиці. У Львова тепер 19 пунктів та дев'ята сходинка.

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Львів - Олександрія Олександрія Олександрія Львів Львів
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