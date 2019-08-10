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Александрия удержала тяжелую победу над Олимпиком в матче с двумя удалениями – Безбородько забил фантастический гол

21:30 134 Читати українською
Александрия удержала тяжелую победу над Олимпиком в матче с двумя удалениями – Безбородько забил фантастический гол
Александрия – Олимпик – 2:1

Александрия в очень тяжелом поединке 3-го тура УПЛ против Олимпика набрала первые очки в сезоне, победив благодаря голам Антона Шендрика и Дениса Безбородько (2:1).

43’ Антон Шендрик
61’ Денис Безбородько
74’ Глеб Бухал
 
Матар Диейе 56’
Роман Вантух 59’
43’ Антон Шендрик
56’ Матар Диейе
59’ Роман Вантух
61’ Денис Безбородько
74’ Глеб Бухал

Олимпик подходил к матчу в статусе полнейшего андердога, в то время как от Александрии ожидался убедительный набор первых очков в чемпионате. Впрочем, сразу со стартовым свистком моменты стали создавать именно дончане – так, уже на 1-й минуте Матара классным пасом вывели на ударную позицию в штрафной, но защитники успели вытеснить нападающего во фланг. На 3-й же после подачи гостей мяч в собственные ворота едва не срезал Гречишкин.

Александрии не удавалось наладить контроль над мячом, хотя Олимпик на 7-й минуте получил тяжелую потерю – травмировался Ксёнз. Уже на 13-й Шахаб прямым ударом со штрафного пробил выше ворот, а на 21-й после скидки партнера Фабиньо едва не забил чудо-гол пяткой в ​​дальний угол – мяч прошёл в сантиметрах от штанги. Ещё через две минуты бразилец выстрелил с дистанции, запустив сферу над перекладиной! Только после этого Александрия немного оправилась, задержав мяч под собственным контролем и организовав первый момент – это Банада на 25-й минуте мощно выстрелил с линии штрафной, заставив Бетима тащить.

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В последней трети первого тайма олимпийцы подсели, позволив хозяевам откровенно перехватить инициативу. На 36-й минуте это вылилось во второй голевой эпизод у ворот Бетима – это Ситало пробил по воротам на фоне суеты после подачи с углового, но мяч полетел точно в руки голкиперу. На 40-й случился очень опасный прострел на дальнюю штангу ворот гостей, а на 42-й Бетим вытянулся в струнку и парировал дальний удар Банады с девятки.

Александрия явно прижала Олимпик, и, наконец, добилась своего на 43-й минуте. Ковалец разогнал контратаку, отдал влево на Протасова, тот прострелил под удар Безбородько, а Денис замкнул в касание – Бетим спас, но на добивании оказался Шендрик. 1:0. Хозяева ушли на перерыв, переломив ход неудачной игры.

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Второй тайм начался динамично. Немного острее был Олимпик, который на 47-й минуте разыграл красивую комбинацию на левом краю штрафной, однако в её завершении прострел Пасича успел накрыть Панькив. Александрия на 49-й ответила прорывом Протасова, которого сбили прямо на линии штрафной – арбитр назначил стандарт, однако Гречишкин бесхитростно выстрелил в стенку. Дончане не стушевались, а провели несколько перспективных выпадов – на 54-й это завершилось дальним, но не очень точным ударом Пасича.

Нельзя сказать, что дело шло к голу, но Олимпик явно заслуживал его. На 56-й минуте судьба отдала гостям должок, позволив сравнять счёт: Пасич исполнил прекрасную передачу в штрафную, а Матар в касание переправил мяч в ворота – 1:1! Впрочем, тут же дончане сами плюнули себе в кашу, оставшись в меньшинстве после грубого фола Вантуха против Ситала. Роман получил вторую жёлтую и покинул поле, а Александрия уже через две минуты восстановила своё преимущество – и это точно был лучший гол тура. Безбородько принял передачу от Ситала и слёту метров с 25-ти запустил мяч в дальнюю девятку – 2:1!

На 60-х минутах темп игры упал. Главные тренеры начали проводить замены, а футболисты банально устали. Из реальных моментов можно вспомнить лишь несколько прострелов и заблокированных ударов, однако в целом матч стал терять нейтрального зрителя. Так продолжалось до 74-й минуты, когда Бухал не успел за Тейшейрой и сбил его в центре – за это арбитр показал центрбеку вторую жёлтую, выровняв составы. Олимпик ожил, едва не отыгравшись на 78-й после мощного выстрела Евгения Пасича в левый нижний угол – блестяще сыграл Панькив.

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Эндшпиль поединка оказался очень нервным. В частности, на 83-й минуте Матар получил разрезную передачу на левый край штрафной и вышел практически один на один с Панькивом, однако в последний момент его удар успели заблокировать! Александрия могла поставить точку на 85-й после врыва Шастала в штрафную и падения, но рефери пенальти назначать не собирался – Олимпик же едва не отыгрался после подачи на Тейшейру на 87-й. Максим пробил головой, но мяч пролетел над перекладиной. На 90+1-й же Пашаев забыл о Геннадии Пасиче, который спокойно прострелил на дальнюю штангу – Матару до замыкания не хватило считанного мгновения! Ещё через минуту с дистанции мощно выстрелил Евгений Пасич, однако мяч вновь прошел над воротами.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжёлую победу Александрии, которой удалось взять первые очки в новом чемпионате. Подопечные Владимира Шарана с тремя пунктами держатся на десятой позиции в турнирной таблице, в то время как Олимпик остался на предпоследней строчке с нулём в графе набранных зачётных баллов.

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