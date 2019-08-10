Александрия удержала тяжелую победу над Олимпиком в матче с двумя удалениями – Безбородько забил фантастический гол

Александрия в очень тяжелом поединке 3-го тура УПЛ против Олимпика набрала первые очки в сезоне, победив благодаря голам Антона Шендрика и Дениса Безбородько (2:1).

Олимпик подходил к матчу в статусе полнейшего андердога, в то время как от Александрии ожидался убедительный набор первых очков в чемпионате. Впрочем, сразу со стартовым свистком моменты стали создавать именно дончане – так, уже на 1-й минуте Матара классным пасом вывели на ударную позицию в штрафной, но защитники успели вытеснить нападающего во фланг. На 3-й же после подачи гостей мяч в собственные ворота едва не срезал Гречишкин.

Александрии не удавалось наладить контроль над мячом, хотя Олимпик на 7-й минуте получил тяжелую потерю – травмировался Ксёнз. Уже на 13-й Шахаб прямым ударом со штрафного пробил выше ворот, а на 21-й после скидки партнера Фабиньо едва не забил чудо-гол пяткой в ​​дальний угол – мяч прошёл в сантиметрах от штанги. Ещё через две минуты бразилец выстрелил с дистанции, запустив сферу над перекладиной! Только после этого Александрия немного оправилась, задержав мяч под собственным контролем и организовав первый момент – это Банада на 25-й минуте мощно выстрелил с линии штрафной, заставив Бетима тащить.

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В последней трети первого тайма олимпийцы подсели, позволив хозяевам откровенно перехватить инициативу. На 36-й минуте это вылилось во второй голевой эпизод у ворот Бетима – это Ситало пробил по воротам на фоне суеты после подачи с углового, но мяч полетел точно в руки голкиперу. На 40-й случился очень опасный прострел на дальнюю штангу ворот гостей, а на 42-й Бетим вытянулся в струнку и парировал дальний удар Банады с девятки.

Александрия явно прижала Олимпик, и, наконец, добилась своего на 43-й минуте. Ковалец разогнал контратаку, отдал влево на Протасова, тот прострелил под удар Безбородько, а Денис замкнул в касание – Бетим спас, но на добивании оказался Шендрик. 1:0. Хозяева ушли на перерыв, переломив ход неудачной игры.

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Второй тайм начался динамично. Немного острее был Олимпик, который на 47-й минуте разыграл красивую комбинацию на левом краю штрафной, однако в её завершении прострел Пасича успел накрыть Панькив. Александрия на 49-й ответила прорывом Протасова, которого сбили прямо на линии штрафной – арбитр назначил стандарт, однако Гречишкин бесхитростно выстрелил в стенку. Дончане не стушевались, а провели несколько перспективных выпадов – на 54-й это завершилось дальним, но не очень точным ударом Пасича.

Нельзя сказать, что дело шло к голу, но Олимпик явно заслуживал его. На 56-й минуте судьба отдала гостям должок, позволив сравнять счёт: Пасич исполнил прекрасную передачу в штрафную, а Матар в касание переправил мяч в ворота – 1:1! Впрочем, тут же дончане сами плюнули себе в кашу, оставшись в меньшинстве после грубого фола Вантуха против Ситала. Роман получил вторую жёлтую и покинул поле, а Александрия уже через две минуты восстановила своё преимущество – и это точно был лучший гол тура. Безбородько принял передачу от Ситала и слёту метров с 25-ти запустил мяч в дальнюю девятку – 2:1!

На 60-х минутах темп игры упал. Главные тренеры начали проводить замены, а футболисты банально устали. Из реальных моментов можно вспомнить лишь несколько прострелов и заблокированных ударов, однако в целом матч стал терять нейтрального зрителя. Так продолжалось до 74-й минуты, когда Бухал не успел за Тейшейрой и сбил его в центре – за это арбитр показал центрбеку вторую жёлтую, выровняв составы. Олимпик ожил, едва не отыгравшись на 78-й после мощного выстрела Евгения Пасича в левый нижний угол – блестяще сыграл Панькив.

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Эндшпиль поединка оказался очень нервным. В частности, на 83-й минуте Матар получил разрезную передачу на левый край штрафной и вышел практически один на один с Панькивом, однако в последний момент его удар успели заблокировать! Александрия могла поставить точку на 85-й после врыва Шастала в штрафную и падения, но рефери пенальти назначать не собирался – Олимпик же едва не отыгрался после подачи на Тейшейру на 87-й. Максим пробил головой, но мяч пролетел над перекладиной. На 90+1-й же Пашаев забыл о Геннадии Пасиче, который спокойно прострелил на дальнюю штангу – Матару до замыкания не хватило считанного мгновения! Ещё через минуту с дистанции мощно выстрелил Евгений Пасич, однако мяч вновь прошел над воротами.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжёлую победу Александрии, которой удалось взять первые очки в новом чемпионате. Подопечные Владимира Шарана с тремя пунктами держатся на десятой позиции в турнирной таблице, в то время как Олимпик остался на предпоследней строчке с нулём в графе набранных зачётных баллов.

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