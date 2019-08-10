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Олександрія втримала важку перемогу над Олімпіком у матчі з двома вилученнями – Безбородько забив фантастичний гол

21:28 642 Читать на русском
Олександрія втримала важку перемогу над Олімпіком у матчі з двома вилученнями – Безбородько забив фантастичний гол
Олександрія – Олімпік – 2:1

Олександрія у дуже важкому поєдинку 3-го туру УПЛ проти Олімпіка набрала перші очки у сезоні, здобувши перемогу завдяки голам Антона Шендріка та Дениса Безбородька (2:1).

43’ Антон Шендрік
61’ Денис Безбородько
74’ Гліб Бухал
 
Матар Діейє 56’
Роман Вантух 59’
43’ Антон Шендрік
56’ Матар Діейє
59’ Роман Вантух
61’ Денис Безбородько
74’ Гліб Бухал

Олімпік підходив до матчу в статусі повного андердога, в той час як від Олександрії очікувався переконливий набір перших очок у чемпіонаті. Втім, одразу зі стартовим свистком моменти почали створювати саме донеччани – так, вже на 1-й хвилині Матара класним пасом вивели на ударну позицію в карному майданчику, але захисники встигли витиснути нападника у фланг. На 3-й же після подачі гостей м'яч у власні ворота ледь не зрізав Гречишкін.

Олександрії не вдавалося налагодити контроль над м'ячем, хоча Олімпік на 7-й хвилині зазнав важкої втрати – травмувався Ксьонз. Вже на 13-й Шахаб прямим ударом зі штрафного пробив вище воріт, а на 21-й після скидки партнера Фабіньйо ледь не забив диво-гол п'яткою у дальній кут – м'яч пройшов у сантиметрах від стійки. Ще за дві хвилини бразилець вистрілив з дистанції, запустивши сферу над поперечиною! Лише після цього Олександрія трохи оговталася, затримавши м'яч під власним контролем та організувавши перший момент – це Банада на 25-й хвилині потужно вистрілив з лінії штрафного, змусивши Бетіма виконувати красивий сейв.

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В останній третині першого тайму олімпійці підсіли, дозволивши господарям відверто перехопити ініціативу. На 36-й хвилині це вилилось у другий гольовий епізод біля воріт Бетіма – це Сітало пробив по воротах на фоні метушні після подачі з кутового, але м'яч полетів точно в руки голкіперу. На 40-й стався дуже небезпечний простріл на дальню стійку воріт гостей, а на 42-й Бетім витягнувся у струнку й парирував фантастичний удар Банади в дев'ятку.

Олександрія явно притиснула Олімпік, і, зрештою, добилася свого на 43-й хвилині. Ковалець розігнав контратаку, віддав вліво на Протасова, той прострілив під удар Безбородьку, а Денис замкнув у дотик – Бетім врятував, але на добиванні опинився Шендрік. 1:0. Господарі пішли на перерву, переломивши хід невдалої гри.

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Другий тайм розпочався динамічно. Трішки гострішим був Олімпік, який на 47-й хвилині розіграв красиву комбінацію на лівому краю штрафному, однак у її завершенні простріл Пасіча встиг накрити Паньків. Олександрія на 49-й відповіла проривом Протасова, якого збили прямо на лінії штрафного – арбітр призначив стандарт, однак Гречишкін безхитрісно вистрілив у стінку. Донеччани не знітились, а провели кілька перспективних випадів – на 54-й це завершилось дальнім, але не дуже точним ударом Пасіча.

Не можна сказати, що справа йшла до голу, але Олімпік явно заслуговував на нього. На 56-й хвилині доля віддала гостям боржок, дозволивши зрівняти рахунок: Пасіч виконав прекрасну передачу в штрафний, а Матар у дотик переправив м'яч у ворота – 1:1! Втім, тут же донеччани самі плюнули собі в кашу, залишившись у меншості після грубого фолу Вантуха проти Сітала. Роман отримав другу жовту й покинув поле, а Олександрія вже за дві хвилини відновила свою перевагу – і це точно був найкращий гол туру. Безбородько прийняв передачу від Сітала й зльоту метрів з 25-ти запустив м'яч у дальню дев'ятку – 2:1!

На 60-х хвилинах темп гри впав. Головні тренери почали проводити заміни, а футболісти банально втомилися. З реальних моментів можна згадати лише кілька прострілів та заблокованих ударів, однак загалом матч став втрачати нейтрального глядача. Так продовжувалося до 74-й хвилини, коли Бухал не встиг за Тейшейрою й збив його у центрі – за це арбітр показав центрбеку другу жовту, вирівнявши склади. Олімпік ожив, ледь не відігравшись на 78-й після потужного пострілу Євгенія Пасіча у лівий нижній кут – блискуче зіграв Паньків.

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Ендшпіль поєдинку виявився дуже нервовим. Зокрема, на 83-й хвилині Матар отримав розрізну передачу на лівий край штрафного й вийшов практично віч-на-віч з Паньківим, однак в останній момент його удар встигли заблокувати! Олександрія могла поставити точку на 85-й після вривання Шастала в карний майданчик та падіння, але рефері пенальті призначати не збирався – Олімпік же ледь не відігрався після подачі на Тейшейру на 87-й. Максим пробив головою, однак м'яч пролетів над поперечкою. На 90+1-й же Пашаєв забув про Генадія Пасіча, який спокійно прострілив на дальню стійку – Матару до замикання не вистачило ліченої миті! Ще за хвилину з дистанції потужно вистрілив Євгеній Пасіч, однак м'яч пройшов над воротами.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував дуже важку перемогу Олександрії, якій вдалося взяти перші очки в новому чемпіонаті. Підопічні Володимира Шарана з трьома пунктами тримаються на десятій позиції в турнірній таблиці, в той час як Олімпік залишився на передостанній сходинці з нулем у графі набраних залікових балів.

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