Олександрія втримала важку перемогу над Олімпіком у матчі з двома вилученнями – Безбородько забив фантастичний гол

Олександрія у дуже важкому поєдинку 3-го туру УПЛ проти Олімпіка набрала перші очки у сезоні, здобувши перемогу завдяки голам Антона Шендріка та Дениса Безбородька (2:1).

Олімпік підходив до матчу в статусі повного андердога, в той час як від Олександрії очікувався переконливий набір перших очок у чемпіонаті. Втім, одразу зі стартовим свистком моменти почали створювати саме донеччани – так, вже на 1-й хвилині Матара класним пасом вивели на ударну позицію в карному майданчику, але захисники встигли витиснути нападника у фланг. На 3-й же після подачі гостей м'яч у власні ворота ледь не зрізав Гречишкін.

Олександрії не вдавалося налагодити контроль над м'ячем, хоча Олімпік на 7-й хвилині зазнав важкої втрати – травмувався Ксьонз. Вже на 13-й Шахаб прямим ударом зі штрафного пробив вище воріт, а на 21-й після скидки партнера Фабіньйо ледь не забив диво-гол п'яткою у дальній кут – м'яч пройшов у сантиметрах від стійки. Ще за дві хвилини бразилець вистрілив з дистанції, запустивши сферу над поперечиною! Лише після цього Олександрія трохи оговталася, затримавши м'яч під власним контролем та організувавши перший момент – це Банада на 25-й хвилині потужно вистрілив з лінії штрафного, змусивши Бетіма виконувати красивий сейв.

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В останній третині першого тайму олімпійці підсіли, дозволивши господарям відверто перехопити ініціативу. На 36-й хвилині це вилилось у другий гольовий епізод біля воріт Бетіма – це Сітало пробив по воротах на фоні метушні після подачі з кутового, але м'яч полетів точно в руки голкіперу. На 40-й стався дуже небезпечний простріл на дальню стійку воріт гостей, а на 42-й Бетім витягнувся у струнку й парирував фантастичний удар Банади в дев'ятку.

Олександрія явно притиснула Олімпік, і, зрештою, добилася свого на 43-й хвилині. Ковалець розігнав контратаку, віддав вліво на Протасова, той прострілив під удар Безбородьку, а Денис замкнув у дотик – Бетім врятував, але на добиванні опинився Шендрік. 1:0. Господарі пішли на перерву, переломивши хід невдалої гри.

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Другий тайм розпочався динамічно. Трішки гострішим був Олімпік, який на 47-й хвилині розіграв красиву комбінацію на лівому краю штрафному, однак у її завершенні простріл Пасіча встиг накрити Паньків. Олександрія на 49-й відповіла проривом Протасова, якого збили прямо на лінії штрафного – арбітр призначив стандарт, однак Гречишкін безхитрісно вистрілив у стінку. Донеччани не знітились, а провели кілька перспективних випадів – на 54-й це завершилось дальнім, але не дуже точним ударом Пасіча.

Не можна сказати, що справа йшла до голу, але Олімпік явно заслуговував на нього. На 56-й хвилині доля віддала гостям боржок, дозволивши зрівняти рахунок: Пасіч виконав прекрасну передачу в штрафний, а Матар у дотик переправив м'яч у ворота – 1:1! Втім, тут же донеччани самі плюнули собі в кашу, залишившись у меншості після грубого фолу Вантуха проти Сітала. Роман отримав другу жовту й покинув поле, а Олександрія вже за дві хвилини відновила свою перевагу – і це точно був найкращий гол туру. Безбородько прийняв передачу від Сітала й зльоту метрів з 25-ти запустив м'яч у дальню дев'ятку – 2:1!

На 60-х хвилинах темп гри впав. Головні тренери почали проводити заміни, а футболісти банально втомилися. З реальних моментів можна згадати лише кілька прострілів та заблокованих ударів, однак загалом матч став втрачати нейтрального глядача. Так продовжувалося до 74-й хвилини, коли Бухал не встиг за Тейшейрою й збив його у центрі – за це арбітр показав центрбеку другу жовту, вирівнявши склади. Олімпік ожив, ледь не відігравшись на 78-й після потужного пострілу Євгенія Пасіча у лівий нижній кут – блискуче зіграв Паньків.

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Ендшпіль поєдинку виявився дуже нервовим. Зокрема, на 83-й хвилині Матар отримав розрізну передачу на лівий край штрафного й вийшов практично віч-на-віч з Паньківим, однак в останній момент його удар встигли заблокувати! Олександрія могла поставити точку на 85-й після вривання Шастала в карний майданчик та падіння, але рефері пенальті призначати не збирався – Олімпік же ледь не відігрався після подачі на Тейшейру на 87-й. Максим пробив головою, однак м'яч пролетів над поперечкою. На 90+1-й же Пашаєв забув про Генадія Пасіча, який спокійно прострілив на дальню стійку – Матару до замикання не вистачило ліченої миті! Ще за хвилину з дистанції потужно вистрілив Євгеній Пасіч, однак м'яч пройшов над воротами.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував дуже важку перемогу Олександрії, якій вдалося взяти перші очки в новому чемпіонаті. Підопічні Володимира Шарана з трьома пунктами тримаються на десятій позиції в турнірній таблиці, в той час як Олімпік залишився на передостанній сходинці з нулем у графі набраних залікових балів.

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