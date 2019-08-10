Ворскла в голевой перестрелке вырвала победу над Львовом на последних минутах

Ворскла принимала Львов (3:2) в третьем туре чемпионата Украины.

Игроки Ворсклы сразу после стартового свистка побежали вперед и уже на второй минуте праздновали взятие ворот. На прострел с левого фланга удачно откликнулся Эдин Шехич.

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Несмотря на доминирование полтавчан, львовяне довольно быстро выровняли положение благодаря голу Бруно Дуарте. Однако еще до перерыва Шехич снова вывел хозяев вперед, отметившись дублем.

После перерыва гости проснулись и стали значительно активнее действовать в атаке, одна из которых завершилась голом. Метким ударом отметился Шина.

На последней минуте поединка арбитр заметил игру рукой у футболиста Львова и назначил пенальти, который удачно реализовал Васин.

Таким образом Ворскла завоевала тяжелую победу и самое главное три очка, которые подняли полтавчан на 9-ю строчку. Львов – 8-й.

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