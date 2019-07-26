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Шаран не полностью доволен комплектацией Александрии – наставник команды назвал проблемную позицию

08:00 5 Читати українською
Шаран не полностью доволен комплектацией Александрии – наставник команды назвал проблемную позицию
Владимир Шаран / Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о готовности команды к новому сезону.

"Команду покинули многие игроки, новичков мы представили. Не могу сказать, что я полностью доволен комплектацией. У нас есть одна незакрытая позиция – центрального защитника.

"У них надо спросить, почему так случилось", – Шаран обвинил Суркиса и агентов в срыве трансфера Алибекова

Сборы прошли отлично, в хороших условиях, что немаловажно. На сборах закладываются не только основы физической готовности, но и психологической. Победы в контрольных матчах с АЗ, Андерлехтом и Стандардом добавили уверенности нашим игрокам.

Александрия определилась с местом проведения домашних матчей Лиги Европы

Со Стандардом был лучший матч, наши игроки показали действительно хороший футбол", – передает слова Владимира Шарана официальный сайт Александрии.

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Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран
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