Минай был близок к ничейному счёту в матче 2-го тура УПЛ против Александрии, но поражения не избежал (1:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Александрия и Минай закрывали программу 2-го тура УПЛ матчем на Олимпийский НСК. Для закарпатцев этот поединок стал дебютным в сезоне, а для главного тренера "лисиц" – Владимира Шарана – встреча была вдвое важнее. Это была его первая игра после ухода из Александрии.

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От его подопечных ничего особенного не ожидали, но именно Минай создал первые два момента. Так, на 12-й минуте Вишневский в падении замкнул подачу Кулиева, направив мяч под перекладину – Билык в головокружительном прыжке парировал. На 20-й же Вишневский зацепился за кросс в центр штрафной и нанёс два удара. Первый накрыли, а второй отбил Билык.

Александрия наказала за расточительство на 23-й минуте. Калитвинцев исполнил навес с правого фланга, один из защитников попытался выбить его, но вышла скидка на ногу Третьякову – Максим же вторым касанием пробил метров с 16-ти. Без шансов для Бандуры. 1:0!

К сожалению, гол "горожан" стал последним интересным событием в первом тайме. В Киеве стояла 32-градусная жара, поэтому скорости не радовали, а острых эпизодов не возникало. Отдыхать футболисты отправились при минимальном преимуществе подопечных Юрия Гуры.

Во втором тайме Александрия доминировала, создавая хорошие моменты. В частности, на 49-й минуте Цуриков мог пробивать из-за пределов штрафной в практически пустые ворота, однако Касимов успел накрыть. На 51-й свежий Авагимян получил скидку от Цурикова и выстрелил метров с 11-ти – впрочем, мяч улетел в небо. Ближе к концовке встречи Шулянский неплохо приложился с дистанции в левый нижний, но Бандура не спал.

Минай огрызнулся аж на 89-й минуте прострелом на свежего Голуба и его ударом над правой девяткой. Чего-то другого в основное время закарпатцы не создали, однако уже на 1-й компенсированной минуте подопечные Владимира Шарана сравняли счёт! Александрийцы сами подарили гол: подача из глубины удачно отскочила от Мирошниченко на Голуба, а Билык в этот же момент провально вышел из ворот – Даниил наказал, забив в пустые. 1:1.

Казалось, что это конец, но всего через две минуты "горожане" спасли свою победу. И как! Цуриков принял отскок после подачи от Мирошниченко и эффектным выстрелом в прыжке попал под перекладину – 2:1. Его шедевральный гол стал последним в матче. Александрия празднует победу!

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