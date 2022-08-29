Минай був близьким до нічийного рахунку в матчі 2-го туру УПЛ проти Олександрії, але поразки не уникнув (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Олександрія й Минай закривали програму 2-го туру УПЛ матчем на НСК Олімпійський. Для закарпатців цей поєдинок став дебютним у сезоні, а для головного тренера "лисиць" – Володимира Шарана – гра була вдвічі важливішою Це була його перша гра після відходу з Олександрії.

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Від його підопічних нічого особливого не очікували, однак саме Минай створив перші два моменти. Так, на 12-й хвилині Вишневський у падінні замкнув подачу Кулієва, спрямувавши м'яч під поперечку – Білик у карколомному стрибку парирував. На 20-й же Вишневський зачепився за крос у центр штрафного й завдав два удари. Перший накрили, а другий відбив Білик.

Олександрія покарала за марнотратство на 23-й хвилині. Калітвінцев виконав навіс з правого флангу, один із захисників спробував вибити його, але вийшла скидка на ногу Третьякову – Максим же другим дотиком пробив метрів з 16-ти. Без шансів для Бандури. 1:0!

На жаль, гол "містян" став останньою цікавою подією в першому таймі. У Києві стояла 32-градусна спека, тож швидкості не тішили, а гострих епізодів не виникало. Відпочивати футболісти відправились за мінімальної переваги підопічних Юрія Гури.

В другому таймі Олександрія домінувала, створивши кілька хороших моментів. Зокрема, на 49-й хвилині Цуріков міг пробивати у практично порожні ворота з-за меж штрафного, однак Касімов встиг накрити. На 51-й же свіжий Авагімян отримав скидку від Цурікова й вистрілив метрів з 11-ти – втім, м'яч полетів у небо. Ближче до завершення зустрічі Шулянський непогано приклався з дистанції у лівий нижній, але Бандура не спав.

Минай огризнувся аж на 89-й хвилині прострілом на свіжого Голуба та його ударом над правою дев'яткою. Чогось іншого в основний час закарпатці не створили, однак на 1-й компенсованій хвилині підопічні Володимира Шарана зрівняли рахунок! Олександрійці самі подарували гол: подача з глибини вдало відскочила від Мірошніченка на Голуба, а Білик в цей же момент провально вийшов з воріт – Данило покарав, забивши в порожні. 1:1.

Здавалося, що це кінець, але всього за дві хвилини "містяни" врятували свою перемогу. І як! Цуріков прийняв відскок після подачі від Мірошніченка й ефектним пострілом в стрибку влучив під поперечину – 2:1. Його шедевральний гол став останнім у матчі. Олександрія святкує перемогу!

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