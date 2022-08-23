Главный тренер "лысов" Владимир Шаран испугал тех болельщиков, которые ждут голевого рекорда от Евгения Селезнева.

"Селезнев в команде. Он работает индивидуально. Я не решаю вопрос по контракту.

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Это решение должны принять спортивный директор, Селезнев и президент клуба. Моя задача – тренировать", – сказал Шаран в комментарии FanDay.

Напомним, ранее журналист Игорь Бурбас заявил, что 37-летний футболист пока еще не подписал новый контракт с закарпатским клубом и, как следствие, не попал в заявку на новый сезон.

К слову, первый тур Минай пропускает по просьбе Львова перенести встречу. Стартуют закарпатцы в новом сезоне выездным поединком с Александрией 29 августа.

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