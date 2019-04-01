Леоненко: Когда есть такой Шахтер, то неудивительно, что Динамо ничего не выигрывает

Бывший игрок Динамо Виктор Леоненко поделился ожиданиями накануне матча 1/4 финала Кубка Украины, в котором киевляне на выезде сыграют против Шахтера.

"Это будет важный матч для обеих команд. К тому же этот матч может стать репетицией. Потому что если в чемпионате Динамо случайно или закономерно два раза обыгрывает Шахтер, тогда появится интрига.

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Еще стоит отметить, что матч будет после поединков сборных команд, а мы знаем, что после таких матчей у клубов, не только наших, начинаются проблемы. Первые игры, после сборных, всегда самые сложные. Еще и из-за выборов перенесли матчи и образовалась недельная пауза. Этот перенос не пойдет на пользу командам.

Главное – Шахтер и Динамо должны показать качественную игру. Не должно быть толкотни, когда через каждые 30 секунд арбитр фиксирует фол. Команды должны играть, а не бороться. Наши флагманы должны показывать качественную игру, чтобы на них ходили болельщики, потому что если уж на них перестанут ходить, это будет говорить о многом.

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Остальные команды могут только выдохнуть, что хоть кто-то из них попадет в финал. Это хорошо, что, возможно, у нас появится новый обладатель Кубка. Посмотрим, конечно, кто выйдет в финал. Хотя сюрпризы могут быть.

Когда такой Шахтер, то неудивительно, что Динамо ничего не выигрывает. В мое время не только Шахтер, а и все клубы были без трофеев", – цитирует Леоненко Segodnya.ua.