Александрия разошлась миром с Каспием в спарринге
14:22 - Читати українською
Подопечные Юрия Гуры провели первый из двух сегодняшних контрольных матчей.
Контрольные матчи
Александрия – Каспий – 1:1
Голы: Андрийчук, 57 – Арменов, 23
Первый из запланированных спаррингов Александрии завершился ничьей со середняком чемпионата Казахстана – Каспием. Начало игры было по казахам – Арменов на 23 минуте открыл счет во встрече. Впрочем, украинскую команду спас Андрейчук голом на 57-й минуте.
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Добавим, что Александрии сегодня предстоит сыграть еще один поединок – против датского Вайле. Начало встречи в 16.00.
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