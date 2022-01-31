Подопечные Юрия Гуры провели первый из двух сегодняшних контрольных матчей.

Контрольные матчи

Александрия – Каспий – 1:1

Голы: Андрийчук, 57 – Арменов, 23

Первый из запланированных спаррингов Александрии завершился ничьей со середняком чемпионата Казахстана – Каспием. Начало игры было по казахам – Арменов на 23 минуте открыл счет во встрече. Впрочем, украинскую команду спас Андрейчук голом на 57-й минуте.

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Добавим, что Александрии сегодня предстоит сыграть еще один поединок – против датского Вайле. Начало встречи в 16.00.

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