Підопічні Юрія Гури провели перший з двох сьогоднішніх контрольних матчів.

Контрольні матчі

Олександрія – Каспій – 1:1

Голи: Андрійчук, 57 – Арменов, 23

Перший із запланованих спарингів Олександрії завершився нічиєю з середняком чемпіонату Казахстану – Каспієм. Початок гри був за казахами – Арменов на 23 хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Втім, українську команду врятував Андрійчук голом на 57 хвилині.

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Додамо, що Олександрії сьогодні належить зіграти ще один поєдинок – проти датського Вайле. Початок зустрічі о 16:00.

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