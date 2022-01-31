Олександрія розійшлась миром з Каспієм у спарингу
14:19 - Читать на русском
Підопічні Юрія Гури провели перший з двох сьогоднішніх контрольних матчів.
Контрольні матчі
Олександрія – Каспій – 1:1
Голи: Андрійчук, 57 – Арменов, 23
Перший із запланованих спарингів Олександрії завершився нічиєю з середняком чемпіонату Казахстану – Каспієм. Початок гри був за казахами – Арменов на 23 хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Втім, українську команду врятував Андрійчук голом на 57 хвилині.
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Додамо, що Олександрії сьогодні належить зіграти ще один поєдинок – проти датського Вайле. Початок зустрічі о 16:00.
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