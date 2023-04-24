Александрия весной не проиграла ни одного матча, но и победить удалось только раз. Шесть ничьих в семи турах – это не то, на что рассчитывал Руслан Ротань и его руководство, поэтому в областном дерби против Ингульца команда была обязана торжествовать.

Проблема заключалась в качестве действий на трети поля соперника. В последних пяти поединках "горожане" забили всего 5 голов. Три из них влетело в ворота Ворсклы при игре сугубо на контратаках – однако полтавчане сами подставлялись, высоко прессингуя при слабой защите. От Ингульца большого количества пространства ожидать было бесполезно.

В дерби ничего не изменилось. Александрия в первом тайме не создала ни одного момента. Частично это можно списать и на отсутствие везения – сначала игру на целый час прервала воздушная тревога, а после нее Руслан Ротань потерял сразу двух основных защитников. На 34-й минуте Логинов сломал нос и был заменен на Савченко, а на 37-й из-за повреждения пришлось снимать Цурикова.

Савченко перед перерывом едва не привез гол, отдав неудачный пас назад на голкипера. Резепов был близок к перехвату, однако Шевченко подстраховал. Кроме того, у Ингульца еще до тревоги был эпизод с прострелом Смолякова, который немножечко не успел замкнуть Запорожец.

Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло. Первый тайм оказался унылым – и второй не стал лучше. Александрия создала всего два полумомента на 60-х минутах. Шулянский пробил над перекладиной после навеса с правого фланга, а подачу Мустафаева в собственные ворота едва не срезал в собственные ворота Ковалев.

Кроме этого, вспоминаются два неприятных удара в исполнении Мустафаева и Калитвинцева. Особенно опасным был выстрел Владислава, ведь он прошел с близкой дистанции, а мяч выглянул из-за спин защитников. Билык справился. Ингулец же вообще ничего не создал.

Финальный свисток зафиксировал ничью. Александрия под руководством Руслана Ротаня расписала уже седьмую ничью в восьми турах – но осталась на пятой позиции с отрывом в четыре очка от пятой. Ингулец набрал поднялся на девятую строчку, оторвавшись от зоны вылета на семь пунктов.

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