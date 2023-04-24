Олександрія навесні не програла жодного матчу, але й перемогти вдалося лишень раз. Шість нічиїх у семи турах – це не те, на що розраховував Руслан Ротань і його керівництво, тож у обласному дербі проти Інгульця команда була зобов'язана тріумфувати.

Проблема полягала у якості дій на третині поля суперника. В останніх п'яти поєдинках "містяни" забили всього 5 голів. Три з них влетіло у ворота Ворскли при грі суто на контратаках – однак полтавці самі підставлялись, високо пресингуючи при слабкому захисті. Від Інгульця великої кількості простору очікувати було марно.

Так все і сталося. Олександрія у першому таймі не створила жодного моменту. Частково це можна списати і на відсутність везіння – спочатку гру на цілу годину перервала повітряна тривога, а після неї Руслан Ротань втратив одразу двох основних захисників. На 34-й хвилині Логінов зламав ніс і був замінений на Савченка, а на 37-й через пошкодження довелося знімати Цурікова.

Савченко перед перервою ледь не привіз гол, віддавши невдалий пас назад на голкіпера. Резепов був близьким до перехоплення, однак Шевченко підстрахував. Крім того, в Інгульця ще до тривоги був епізод з прострілом Смолякова, який трішечки не встиг замкнути Запорожець.

Відпочивати футболісти відправились за нулів табло. Перший тайм виявився понурим – і другий не став кращим. Олександрія створила всього два напівмоменти на 60-х хвилинах. Шулянський пробив над поперечкою після навісу з правого флангу, а подачу Мустафаєва у власні ворота ледь не зрізав у власні ворота Ковальов.

Крім цього, пригадуються два неприємних удари у виконанні Мустафаєва й Калітвінцева. Особливо небезпечним був постріл Владислава, адже він пройшов з близької дистанції, а м'яч визирнув з-за спин захисників. Білик впорався. Інгулець же взагалі нічого не створив.

Фінальний свисток зафіксував нічию. Олександрія під керівництвом Руслана Ротаня розписала вже сьому нічию у восьми турах – але залишилась на п'ятій позиції з відривом у чотири очки від п'ятої. Інгулець набрав піднявся на дев'яту сходинку, відірвавшись від зони вильоту на сім пунктів.