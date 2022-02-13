Александрийцы провели очередной контрольный поединок перед стартом второй части сезона – соперником стал Торпедо Кутаиси. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Контрольные матчи

Александрия – Торпедо Кутаиси – 1:1

Голы: Демченко, 12 – ?, 28

Подопечные Гуры открыли счет на 12 минуте – Демченко после розыгрыша стандарта нанес точный удар по воротам соперников. Впрочем, грузины еще до перерыва смогли восстановить паритет, установив окончательный счет во встрече – 1:1.

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Добавим, что 17 февраля Александрия проведет последний матч на сборах с казахским Аксу. Первый официальный матч в 2022 году александрийцы проведут со Львовом 26 февраля, начало в 19:30.

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