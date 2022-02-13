Олександрія розписала нічию з грузинським Торпедо
Олександрійці провели черговий контрольний поєдинок перед стартом другої частини сезону – суперником став Торпедо Кутаїсі. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.
Контрольні матчі
Олександрія – Торпедо Кутаїсі – 1:1
Голи: Демченко, 12 – ?, 28
Підопічні Гури відкрили рахунок на 12 хвилині – Демченко після розіграшу стандарту завдав точного удару по воротах суперників. Втім, грузини ще до перерви зуміли відновити паритет, встановивши остаточний рахунок у зустрічі – 1:1.
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Додамо, що 17 лютого Олександрія проведе останній матч на зборах із казахським Аксу. Перший офіційний матч у 2022 році олександрійці проведуть зі Львовом 26 лютого, початок о 19:30.
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