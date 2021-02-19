Болельщики смогут поддержать свои любимые команды с трибун уже на матчах 15-го тура УПЛ.

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала разрешение на присутствие болельщиков на матчах чемпионата Украины.

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"Стадионы могут быть заполнены не более чем на 50 процентов мест и при условии соблюдения участниками соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников", – говорится в заявлении.

Отметим, что на матче Динамо – Брюгге было разрешено не более 30 процентов болельщиков от всей вместимости стадиона. Это был первый поединок со зрителями на трибунах после длительного перерыва.

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