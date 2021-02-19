"Процес підготовки інфраструктури КСК Ніка через тривалі морози та снігопади потребує більше часу та уваги з боку відповідних фахівців. Ми відповідально ставимося до безпеки та піклуємося про ваш комфорт, тому прийняли рішення провести найближчий домашній поєдинок без глядачів", – йдеться у заяві Олександрії на офіційному сайті.

УПЛ надала можливість вболівальникам відвідати матчі чемпіонату України

Зазначимо, що УПЛ офіційно дозволила присутність вболівальників на стадіонах, починаючи з матчів 15-го туру. При цьому, на трибунах може бути не більше 50% від загальної місткості стадіону.

Олександрія зустрінеться з Минаєм у рамках 15-го туру УПЛ. Додамо, що підопічні Шарана посідають 6 місце в чемпіонаті, маючи в активі 19 пунктів.

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