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Александрия потратила несколько миллионов на оборудование для больниц, которые примут инфицированных коронавирусом

20 марта 23:41 8 Читати українською
Александрия потратила несколько миллионов на оборудование для больниц, которые примут инфицированных коронавирусом
Сергей Кузьменко / фото: Александрия

Президент Александрии Сергей Кузьменко сообщил, что клуб совместно с компанией "Агровиста" оплатили оборудование для трех медицинских учреждений Кировоградской области.

Александрия закупила аппаратуру для трех больниц Кировоградской области на сумму более 5 миллионов гривен на случай распространения коронавируса. Больницы получат аппараты искусственной вентиляции легких и другую технику.

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"Удалось отыскать надежных поставщиков и приобрести для детской областной больницы столь необходимый аппарат искусственной вентиляции легких. Нам сообщили, что его уже установили. Это основное медицинское учреждение, где лечат детей со всей Кировоградщины, поэтому дополнительное оборудование всегда актуально.

Сейчас время поддерживать друг друга. Безопасность и спокойствие – это те вещи, которые нам необходимы сегодня. Будьте здоровы и берегите себя", – сказал Сергей Кузьменко.

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Александрия Александрия коронавирус
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