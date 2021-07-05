Александрия подписала полузащитника Руха
"Желто-черные" продолжают комплектацию команды к новому сезону.
Полузащитник Юрий Копына стал игроком Александрии, сообщает клубная страница "горожан" в социальной сети Facebook.
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25-летний игрок перешел в стан "желто-черных" в статусе свободного агента. Сроки контракта не сообщаются.
Напомним, Копына – воспитанник львовского футбола. Его первым профессиональным клубом был харьковский Металлист, за который он дебютировал в УПЛ в апреле 2016 года. Последней командой Юрия был львовский Рух. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.
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