Півзахисник Юрій Копина став гравцем Олександрії, повідомляє клубна сторінка "містян" в соціальній мережі Facebook.

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25-річний гравець перейшов до табору "жовто-чорних" у статусі вільного агента. Терміни контракту не повідомляються.

Нагадаємо, Копина – вихованець львівського футболу. Його першим професіональним клубом був харківський Металіст, за який він дебютував в УПЛ у квітні 2016 року. Останньою командою Юрія був львівський Рух. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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