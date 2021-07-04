Львовяне сумели избежать поражения в поединке с представителем Первой лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Рух – Волынь – 2:1

Голы: Притула, 36, Борячук, 55 – Сад, 1

Федык сформировал новый тренерский штаб Руха

Вторым соперником Руха на летнем сборе стала луцкая Волынь. Подопечные Ивана Федыка пропустили уже на первой минуте матча: Валерий Сад левым флангом ворвался в штрафную львовян и пробил в дальний от голкипера угол ворот.

Представитель УПЛ сразу же завладел инициативой и прижал "крестоносцев" на своей половине поля. Орест Кузык и Юрий Климчук упустили шансы сравнять, зато Остап Притула достиг своего, восстановив статус-кво в похожем на первый гол стиле. После перерыва свое слово сказал Андрей Борячук, с линии ворот замкнув головой навес партнера с углового.

В понедельник, 5 июля, Рух проведет спарринг против своей юниорской команды, а 10 июля встретится с тернопольской Нивой.

Рух разгромил любительскую Леокерамику в первом спарринге