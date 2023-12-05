Опорный полузащитник Мэдисон Хулио подписал контракт с Александрией на три года.

Александрия усилилась очередным зимним новичком. К команде Руслана Ротаня присоединился 26-летний эквадорский опорный полузащитник Мэдисон Хулио, в последнее время выступавший на родине за Эль Насьональ из Кито. Об этом пишет издание Ole.

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Футболист подписал контракт с клубом на три года. Никаких финансовых аспектов сделки не сообщается. Официально переход пока не подтвержден, но агент игрока уже сообщил о подписании соглашения.

"Мне нравится объявлять информацию, когда все уже сделано. Игрок уже подписал контракт на три сезона. Я отправлял профиль Мэдисона в несколько мест, например, в Польшу. Он был на радарах клубов из других стран. Например, в Испании и Нидерландах", – сказал агент игрока.

Напомним, после 15 сыгранных матчей в нынешнем сезоне УПЛ Александрия занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. У подопечных Руслана Ротаня в своем активе 13 баллов.

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