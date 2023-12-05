Александрия подписала эквадорца – игрок мог оказаться в Испании или Нидерландах
Опорный полузащитник Мэдисон Хулио подписал контракт с Александрией на три года.
Александрия усилилась очередным зимним новичком. К команде Руслана Ротаня присоединился 26-летний эквадорский опорный полузащитник Мэдисон Хулио, в последнее время выступавший на родине за Эль Насьональ из Кито. Об этом пишет издание Ole.
Александрия загадочно анонсировала первого зимнего новичка для Ротаня – возвращение "блудного сына" из Америки
Футболист подписал контракт с клубом на три года. Никаких финансовых аспектов сделки не сообщается. Официально переход пока не подтвержден, но агент игрока уже сообщил о подписании соглашения.
"Мне нравится объявлять информацию, когда все уже сделано. Игрок уже подписал контракт на три сезона. Я отправлял профиль Мэдисона в несколько мест, например, в Польшу. Он был на радарах клубов из других стран. Например, в Испании и Нидерландах", – сказал агент игрока.
Напомним, после 15 сыгранных матчей в нынешнем сезоне УПЛ Александрия занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. У подопечных Руслана Ротаня в своем активе 13 баллов.
Кривбасс за 5 минут устроил камбек против Александрии – легионеры вывели команду Вернидуба на вершину УПЛ