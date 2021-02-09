Александрия победой завершила зимние сборы
Александрия провела последний матч на зимних сборах – соперником стала латвийская Вальмиера. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Товарищеские матчи.
Александрия – Вальмиера – 3:1
Голы: Гречишкин (пен.), Вантух, Банада
Александрия вышла вперед благодаря реализованному пенальти Гречишкина. Латыши отыгрались после затяжной атаки, но Вантух до перерыва классным голом снова вывел подопечных Шарана вперед в счете. А после перерыва Банада установил окончательный счет во встрече.
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Отметим, что Александрия возобновит участие в УПЛ матчем против Мариуполя 14 февраля.
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