Александрия провела последний матч на зимних сборах – соперником стала латвийская Вальмиера. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Товарищеские матчи.

Александрия – Вальмиера – 3:1

Голы: Гречишкин (пен.), Вантух, Банада

Александрия вышла вперед благодаря реализованному пенальти Гречишкина. Латыши отыгрались после затяжной атаки, но Вантух до перерыва классным голом снова вывел подопечных Шарана вперед в счете. А после перерыва Банада установил окончательный счет во встрече.

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Отметим, что Александрия возобновит участие в УПЛ матчем против Мариуполя 14 февраля.

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