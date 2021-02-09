Олександрія провела останній матч на зимових зборах – суперником стала латвійська Вальмієра. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариські матчі.

Олександрія – Вальмієра – 3:1

Голи: Гречишкін (пен.), Вантух, Банада

Олександрія вийшла вперед завдяки реалізованому пенальті Гречишкіна. Латвійці відігрались після затяжної атаки, але Вантух до перерви класним голом знову вивів підопічних Шарана вперед в рахунку. А по перерві Банада встановив остаточний рахунок у зустрічі.

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Зазначимо, що Олександрія поновить участь в УПЛ матчем проти Маріуполя 14 лютого.

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