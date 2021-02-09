Товарищеские матчи

Десна – Вентспилс – 2:3

Голы: Шевцов, 9, Полегенько, 14 – ?, 13, ?, 71, ?, 81

Старт поединка оказался результативным: до 15-й минуты счет был уже 2:1 в пользу черниговцев, за Десну забили Шевцов и Полегенько.

Десна минимально уступила Кайсару в спарринге

А во второй половине Вентспилс сравнял счет. Почти сразу латыши остались в меньшинстве, однако это не помогло Десне – Вентспилс отличился еще раз и вырвал победу.

К слову, уже 13 февраля Десна возобновит выступления в чемпионате Украины матчем против Зари.

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