Десна позволила Вентспилсу в меньшинстве совершить камбэк в спарринге
Десна завершила зимние сборы матчем с латвийским Вентспилсом. Читайте отчет матча на "Футбол 24".
Товарищеские матчи
Десна – Вентспилс – 2:3
Голы: Шевцов, 9, Полегенько, 14 – ?, 13, ?, 71, ?, 81
Старт поединка оказался результативным: до 15-й минуты счет был уже 2:1 в пользу черниговцев, за Десну забили Шевцов и Полегенько.
Десна минимально уступила Кайсару в спарринге
А во второй половине Вентспилс сравнял счет. Почти сразу латыши остались в меньшинстве, однако это не помогло Десне – Вентспилс отличился еще раз и вырвал победу.
К слову, уже 13 февраля Десна возобновит выступления в чемпионате Украины матчем против Зари.
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