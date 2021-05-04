"Заявляю официально: Александрия никаких переговоров с потенциальными претендентами на пост главного тренера не вела. Да и какой смысл, если у Владимира Шарана еще действующий контракт и определенность с тем, останется ли он в Александрии, появится лишь 10 мая после встречи специалиста с клубным руководством. Разве что сам Шаран пожелает уйти в отставку.

Александрия ведет переговоры с Михайленко и Висенте Гомесом, – журналист

Аналогичная ситуация и с теми футболистами, у которых 30 июня истекает контракт с клубом. Переговорный процесс еще впереди.

Кстати, в СМИ также сообщалось, что и мне по окончании сезона будет предложена в клубе другая должность. Я на эти инсинуации не обращаю внимания, а просто стараюсь качественно выполнять свою работу и приносить пользу Александрии в должности директора", – сказал Китаев в комментарии Meta Ratings.

Напомним, ранее сообщалось о переговорах "горожан" с Дмитрием Михайленко и Висенте Гомесом. Также на пост главного тренера сватали Александра Бабича.

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