Украинская Премьер-лига, 26-й тур

Заря – Александрия – 2:1

Голы: Гладкий, 63, Алефиренко, 73 – Вантух, 86

Мариуполь – Десна – 4:1

Голы: Очеретько, 61, Сикан, 63, 78, Бондаренко, 87 – Конопля, 44

Удаление: Домбровский, 62 (Десна, вторая желтая карточка)

Минай – Ворскла – 1:2

Голы: Хахлев, 7 (пен.) – Кане, 14, Кулач, 41 (пен.)

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Заря и Александрия решили все свои задачи в сезоне УПЛ, поэтому могли просто сыграть в свое удовольствие. Подопечных Виктора Скрипника еще ждал финал Кубка Украины, поэтому коуч решил использовать официальный поединок, как репетицию и выпустил на поле основу. Практически равный первый тайм завершился безголевой ничьей.

После перерыва Александрия добавила и... пропустила. Александр Гладкий среагировал на навес от Циганикса и, опередив двух защитников, головой переправил мяч в сетку. Впоследствии Даниил Алефиренко получил пас со своей половины, вышел один на один с Панькивым и, обыграв голкипера, отправил мяч в пустые ворота. В конце матча Вантух сумел один гол отквитать, однако на большее александрийцев не хватило.

Десне в матче с Мариуполем было за что бороться. Только от нее зависело участие черниговцев в еврокубках, поэтому подопечные Александра Рябоконя начали давить на ворота азовцев с первых минут. Несомненное преимущество по ударам и во владением мячом воплотилось в гол на последних минутах первого тайма: Ефим Конопля головой переправил мяч в сетку после передачи с левого фланга, забив гол "в раздевалку".

После перерыва хозяева заиграли активнее. С опасным ударом Очеретько справился Паст, а Бондаренко банально не хватило точности – мяч просвистел над перекладиной. В конце концов, 17-летний полузащитник Мариуполя добился своего, вонзив мяч в дальнюю девятку блестящим ударом из-за пределов штрафной. Уже через мгновение Десна осталась в меньшинстве: Домбровский в течении четырех минут умудрился заработать две желтые карточки. Почти сразу Даниил Сикан удвоил преимущество азовцев. Шансы черниговцев на Европу стали призрачными. Мариуполь не сбавлял обороты, что позволило Сикану оформить дубль. В конце матча Бондаренко добил Десну, поставив жирную точку в матче.

Ворскла, которая перед матчем с Минаем имела одинаковое количество очков с Десной, вынуждена была не только выигрывать, но и надеяться на помощь Мариуполя. Однако полтавчане уже в начале матча "привезли" пенальти в свои рот, который четко реализовал Алексей Хахлев: Ризнык угадал направление полета мяча, но не смог дотянуться до сферы. Через семь минут гости исправились усилиями Ибрахима Кане, который попал в дальний нижний угол ворот и восстановил статус-кво.

За пять минут до свистка на перерыв защитник Миная Мислав Матич сыграл рукой в ​​своей штрафной и Ворскла получила право на пенальти. Выстрел со стандарта четко реализовал Владислав Кулач, увеличив отрыв от Цыганкова в бомбардирской гонке уже до трех голов. Второй тайм прошел без результативных выстрелов и, судя по результату параллельного матча, именно Ворскла будет представлять Украину в еврокубках.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ