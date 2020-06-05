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Александрия отказалась от тренировок и прогулок Киевом перед матчем с Динамо

20:48 53 Читати українською
Александрия отказалась от тренировок и прогулок Киевом перед матчем с Динамо
Динамо – Александрия / Фото из открытых источников

Подопечные Шарана осуществят выезд на матч против киевлян по сокращенной процедуре.

 

В воскресенье, 7 июня, очередной поединок чемпионата Украины проведут между собой Динамо и Александрия. Пребывание в Киеве подопечных Владимира Шарана в этот раз будет несколько отличаться от предыдущих приездов, сообщает официальный сайт киевлян.

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Александрия в субботу утром проведет тренировку у себя дома и после обеда выедет в Киев двумя автобусами, как предусмотрено рекомендациями соответствующих инстанций – МОЗ и УАФ.

В столицу Украины "черно-желтые" планируют прибыть вечером, где разместятся в четырехзвездочном парк-отеле "Голосеево". Интересно, что в планах команды нет никаких мероприятий – Александрия не будет тренироваться в Киеве, более того, команда даже отказалась от традиционной утренней прогулки в день матча, поскольку тренерский штаб запретил футболистам выходить из отеля. Сразу же после окончания поединка команда в полном составе отправятся из НСК Олимпийский домой.

Напомним, после 24-х туров александрийцы в турнирной таблице УПЛ занимают пятую строчку и в случае успеха в матче с Динамо смогут сравняться по очкам с киевлянами.

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