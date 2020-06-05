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Олександрія відмовилась від тренувань і прогулянок Києвом перед матчем з Динамо

20:48 282 Читать на русском
Олександрія відмовилась від тренувань і прогулянок Києвом перед матчем з Динамо
Динамо – Олександрія / Фото з відкритих джерел

Підопічні Шарана здійснять виїзд на матч проти киян за скороченою процедурою.

 

У неділю, 7 червня, черговий поєдинок чемпіонату України проведуть між собою Динамо та Олександрія. Перебування у Києві підопічних Володимира Шарана цього разу дещо відрізнятиметься від попередніх приїздів, повідомляє офіційний сайт киян.

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Олександрія у суботу вранці проведе тренування у себе вдома і після обіду виїде до Києва двома автобусами, як передбачено рекомендаціями відповідних інстанцій – МОЗ і УАФ.

До столиці України "чорно-жовті" планують прибути ввечері, де розмістяться у чотиризірковому парк-готелі "Голосієво". Цікаво, що у планах команди немає жодних заходів – Олександрія не тренуватиметься у Києві, більше того, команда навіть відмовилася від традиційної ранкової прогулянки в день матчу, оскільки тренерський штаб заборонив футболістам виходити з готелю. Одразу після закінчення поєдинку команда у повному складі вирушать з НСК Олімпійський додому.

Нагадаємо, після 24-х турів олександрійці у турнірній таблиці УПЛ посідають п'яту сходинку і у разі успіху у матчі з Динамо зможуть зрівнятися за очками з киянами.

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