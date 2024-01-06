Украинский нападающий Андрей Андрейчук будет помогать Буковине сохранить прописку во втором по силе дивизионе.

Форвард Александрии Андрей Андрейчук продолжит карьеру в Буковине, сообщает официальный сайт "горожан".

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20-летний футболист будет выступать за черновицкую команду на правах аренды до 30 июня 2024 года.

Напомним, Андрейчук – воспитанник ивано-франковского Прикарпатья, где и начал профессиональные выступления. В Александрию перешел в июле 2021-го в статусе свободного агента. В текущем сезоне провел за команду Руслана Ротаня 11 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Его контракт с "горожанами" действует до лета 2024 года.

Буковина ушла на зимнюю паузу на шестой строчке турнирной таблицы группы А Первой лиги и весной будет бороться за сохранение прописки в Группе выживания.

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