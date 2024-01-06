Опытный Сергей Шестаков и дальше будет выступать в черкасском ЛНЗ.

Украинский полузащитник Сергей Шестаков продолжит свою карьеру в ЛНЗ, сообщает клубная пресс-служба.

Украинский форвард может продолжить карьеру в экзотическом первенстве – в конкурентах сразу 3 клуба УПЛ

О сроках нового контракта не сообщается – предыдущее соглашение действовало до 30 июня 2024 года.

Напомним, Шестаков дебютировал на профессиональном уровне в 2011 году за Одессу. Успел поиграть также в тернопольской Ниве, Нефтянике-Укрнефти, донецком Олимпике, Вересе и венгерском Диошдьёре.

К ЛНЗ 33-летний хавбек присоединился в начале 2023 года и помог черкасцам выйти в УПЛ. В текущем сезоне провел за команду 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

"Заходимо, дивимося на Лобановського, а він каже: "Зняли рейтузи". Капелло, Шевченко, Блохін і Ко – про Великого Метра