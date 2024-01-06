Форвард Олександрії Андрій Андрейчук продовжить кар'єру в Буковині, повідомляє офіційний сайт "містян".

Новачок УПЛ оголосив про продовження співпраці з хавбеком, який встиг пограти в Європі

20-річний футболіст виступатиме за чернівецьку команду на правах оренди до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, Андрейчук – вихованець івано-франківського Прикарпаття, де й розпочав професіональні виступи. В Олександрію перейшов у липні 2021-го у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за команду Руслана Ротаня 11 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з "містянами" чинний до літа 2024 року.

Буковина пішла на зимову паузу на шостій сходинці турнірної таблиці групи А Першої ліги і навесні буде боротися за збереження прописки у Групі виживання.

Шевченко в УАФ, Олімпіада Ротаня, Євро для збірної України, трансфери Довбика та Судакова – чого чекаємо від 2024 року