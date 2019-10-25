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Александрия не случайно попала в групповой этап Лиги Европы, – Пюэль

10:10 107 Читати українською
Александрия не случайно попала в групповой этап Лиги Европы, – Пюэль
Клод Пюэль / фото: ФК Сент-Этьен

Главный тренер Сент-Этьена Клод Пюэль прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Александрии.

8’ Габриэль Силва
 
Габриэль Силва 14’
8’ Габриэль Силва
14’ Габриэль Силва

"Разочарованы, так как не сыграли в этом матче, как должны были. Мы хорошо начали, забили, но после этого стали играть более расслабленно. Александрия – хорошо организованная команда. Сент-Этьен пропустил гол, допустив много ошибок в обороне.

Сент-Этьен – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Второй тайм мы сыграли лучше, но забить так и не смогли. Александрия – очень смелая команда, она играет плотно. Соперник был верен тому стилю, который я видел в их матчах Лиги Европы и чемпионата. У них очень хорошая команда, организация и дисциплина. Александрия не случайно попала в групповой этап Лиги Европы. Если мы хотим победить в следующем матче с ними – нужно поднять наш уровень игры.

Если играть против плотного блока, как с Александрией, нужно использовать скорость, контроль мяча, передачи, чтобы пройти оборонительные построения. Надо было играть в одно-два касания и удерживать мяч, чтобы справиться с проблемами, с которыми мы столкнулись. В защите мы продолжаем допускать позиционные ошибки. У нас есть место для прогресса – это важно", – цитирует Пюэля официальный сайт Сент-Этьена.

Напомним, Александрия удержала ничью против Сент-Этьена в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (1:1).

Сент-Этьен – Александрия: ничья не без доли везения с курьезным автоголом и сохранение шансов на выход из группы

blog_ava
Динамо – Копенгаген – 1:1 – видео голов и обзор матча
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Лига Европы Сент-Этьен - Александрия Александрия Александрия Сент-Этьен Сент-Этьен Клод Пюэль Клод Пюэль
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