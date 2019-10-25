Олександрія не випадково потрапила до групового етапу Ліги Європи, – Пюель

Головний тренер Сент-Етьєна Клод Пюель прокоментував нічийний результат у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Олександрії.

"Розчаровані, що не зіграли в цьому матчі, як повинні були. Ми добре почали, забили, але після цього стали грати більш розслаблено. Олександрія – добре організована команда. Сент-Етьєн пропустив гол, допустивши багато помилок в обороні.

Сент-Етьєн – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Другий тайм ми зіграли краще, але забити так і не змогли. Олександрія – дуже смілива команда, вона грає щільно. Суперник був вірний тому стилю, який я бачив у їхніх матчах Ліги Європи і чемпіонату. У них дуже хороша команда, організація і дисципліна. Олександрія не випадково потрапила до групового етапу Ліги Європи. Якщо ми хочемо перемогти в наступному матчі з ними – потрібно підняти наш рівень гри.

Якщо грати проти щільного блоку, як з Олександрією, потрібно використовувати швидкість, контроль м'яча, передачі, щоб пройти оборонні побудови. Треба було грати в один-два дотики і утримувати м'яч, щоб подолати проблеми, з якими ми зіткнулися. У захисті ми продовжуємо допускати позиційні помилки. У нас є місце для прогресу – це важливо", – цитує Пюеля офіційний сайт Сент-Етьєна.

Нагадаємо, Олександрія втримала нічию проти Сент-Етьєна в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи (1:1).

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