Иван Калюжный выиграл голосование за лучшего игрока декабря-февраля, сообщает пресс-служба "желто-черных".

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26-летний хавбек спровоцировал большой скандал на старте второй части сезона. Калюжный солидно выступил против Шахтера, но после матча оказалось, что Александрия не внесла его в заявку. Вместо 0:0 команда Ротаня получила техническое поражение 0:3.

В декабре Калюжный вообще еще играл за ЛНЗ на правах аренды. Фактически хавбек добыл награду лишь за 76 минут против Зари (0:0). Фанаты Александрии понимают всю парадоксальность ситуации, засыпав публикацию улыбающимися смайликами.

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