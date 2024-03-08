Іван Калюжний виграв голосування за найкращого гравця грудня-лютого, повідомляє прес-служба "жовто-чорних".

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26-річний хавбек спровокував великий скандал на старті другої частини сезону. Калюжний солідно виступив проти Шахтаря, але після матчу виявилось, що Олександрія не внесла його до заявки. Замість 0:0 команда Ротаня отримала технічну поразку 0:3.

У грудні Калюжний взагалі ще грав за ЛНЗ на правах оренди. Фактично хавбек здобув нагороду лише за 76 хвилин проти Зорі (0:0). Фанати Олександрії розуміють всю парадоксальність ситуації, засипавши публікацію усміхненими смайликами.

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