Головний редактор ПРОФУТБОЛ Digital Володимир Звєров поділився інсайдом щодо першого скандалу в УПЛ у новому році.

"Півзахисник Олександрії Іван Калюжний зіграв проти Шахтаря, хоча, схоже, ще не заявлений за олександрійців.

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На картинці – паспорт гравця (документ, яким послуговується арбітр матчу). Першу частину сезону Калюжний провів у оренді в ЛНЗ, а цієї зими повернувся до Олександрії. Поява на полі незаявленого гравця дорівнює технічній поразці 0:3.

P.S. І той чудовий матч, який Олександрія провела із Шахтарем, піде в 0 очок", – написав Звєров у своєму Telegram-каналі.

До слова, станом на 18:00 вівторка, 27 лютого, Калюжний значиться у складі Олександрії в заявці УПЛ як "відзаявлений".

Нагадаємо, у матчі 18-го туру УПЛ Олександрія розписала з Шахтарем безгольову нічию, а Калюжний запам'ятався вболівальникам верховим зіткненням з Зубковим, який не зміг продовжити гру і був замінений.

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