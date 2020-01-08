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Александрия может подписать украинского полузащитника Шерифа

8 января 00:40 333 Читати українською
Александрия может подписать украинского полузащитника Шерифа
Артем Гордиенко / Фото из открытых источников

Бывший полузащитник луганской Зари Артем Гордиенко может вернуться в украинскую Премьер-лигу.

Украинский полузащитник тираспольского Шерифа Артем Гордиенко близок к возвращению в Украину, сообщает Zbirna.com. В частности, в услугах 28-летнего футболиста заинтересована Александрия.

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Команда Владимира Шарана 14 января отбывает на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, куда в качестве полноценного игрока александрийцев должен прибыть и Артем.

Напомним, Гордиенко является воспитанником луганского футбола. Свою профессиональную карьеру футболиста он начал в Заре в 2008 году, где отыграл до лета прошлого года. В июле 2019 г. в статусе свободного агента перешел в Шериф.

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