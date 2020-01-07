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Александрия планирует усилиться несколькими новичками, – СМИ

7 января 15:04 1009 Читати українською
Александрия планирует усилиться несколькими новичками, – СМИ
Игроки Александрии / фото: ФК Александрия

Александрия готовит серьезные кадровые перестройки в зимнее трансферное окно.

Александрия рассматривает возможность серьезно усилиться в зимнее трансферное окно, сообщает Footboom.

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Отмечается, что команда Александра Шаран планирует усилить позиции опорного и левого полузащитников и форварда. Также Александрия планирует распрощаться с голкипером Дмитрием Рудыком.

Добавим, что александрийцы завершили первый круг на пятом месте УПЛ, имея вместе с Десной по 33 пунктов.

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