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Олександрія може підписати українського півзахисника Шерифа

00:40 61 Читать на русском
Олександрія може підписати українського півзахисника Шерифа
Артем Гордієнко / Фото з відкритих джерел

Колишній півзахисник луганської Зорі Артем Гордієнко може повернутись в українську Прем’єр-лігу.

Український півзахисник тираспольського Шерифа Артем Гордієнко близький до повернення в Україну, повідомляє Zbirna.com. Зокрема, у послугах 28-річного футболіста зацікавлена Олександрія.

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Команда Володимира Шарана 14 січня відбуває на перший навчально-тренувальний збір до Туреччини, куди у якості повноцінного гравця олександрійців мав би прибути і Артем.

Нагадаємо, Гордієнко є вихованцем луганського футболу. Свою професіональну кар’єру футболіста він розпочав у Зорі у 2008 році, де відіграв до літа минулого року. В липні 2019 року у статусі вільного агента перейшов у Шериф.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Артем Гордієнко Артем Гордієнко Зоря Зоря Шериф Шериф Олександрія Олександрія
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