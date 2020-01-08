Олександрія може підписати українського півзахисника Шерифа

Колишній півзахисник луганської Зорі Артем Гордієнко може повернутись в українську Прем’єр-лігу.

Український півзахисник тираспольського Шерифа Артем Гордієнко близький до повернення в Україну, повідомляє Zbirna.com. Зокрема, у послугах 28-річного футболіста зацікавлена Олександрія.

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Команда Володимира Шарана 14 січня відбуває на перший навчально-тренувальний збір до Туреччини, куди у якості повноцінного гравця олександрійців мав би прибути і Артем.

Нагадаємо, Гордієнко є вихованцем луганського футболу. Свою професіональну кар’єру футболіста він розпочав у Зорі у 2008 році, де відіграв до літа минулого року. В липні 2019 року у статусі вільного агента перейшов у Шериф.

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