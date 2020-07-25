"Александрия выбралась из психологической ямы": Шаран – о подготовке к матчу плей-офф УПЛ Лиги Европы против Мариуполя

"Немного беспокоит тот факт, что в борьбе за место в Лиге Европы многие считают Александрию фаворитом. Ведь не всегда фавориты побеждают, и это нужно учитывать.

Александрия – Мариуполь: Шаран доволен возвращением болельщиков на трибуны перед плей-офф за Лигу Европы

Мариуполь – команда достаточно хорошего уровня. Просто так сложилось, что многие специалисты смотрят только на место каждой из команд в турнирной таблице, по которому и оценивают возможности, взвешивают шансы соперников. Я считаю, что на данном этапе мы уже выбрались из психологической ямы, и настроение у нас отменное. Это позволяет футболистам нашей команды выходить на поле и рассчитывать на победу. Тем более, что в этом поединке на трибунах александрийского стадиона уже будут болельщики.

Относительно лазарета команды... Ситало и Шастал после получения повреждений работают индивидуально. Но если обоим и не удастся выйти на поле – у нас есть кем их заменить. А вот кто точно не сможет сыграть из-за проблем со здоровьем – это Вантух. Все остальные в строю", – сказал Шаран в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, матч Александрия – Маруполь состоится уже сегодня, 25 июля, начало в 19:30. Победитель выйдет в финал, где сможет побороться за право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Александрия – Мариуполь: анонс матча плей-офф УПЛ