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"Александрия выбралась из психологической ямы": Шаран – о подготовке к матчу плей-офф УПЛ Лиги Европы против Мариуполя

10:14 - Читати українською
"Александрия выбралась из психологической ямы": Шаран – о подготовке к матчу плей-офф УПЛ Лиги Европы против Мариуполя
Владимир Шаран / ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран твердо настроен вывести свою команду в еврокубки.

 

"Немного беспокоит тот факт, что в борьбе за место в Лиге Европы многие считают Александрию фаворитом. Ведь не всегда фавориты побеждают, и это нужно учитывать.

Александрия – Мариуполь: Шаран доволен возвращением болельщиков на трибуны перед плей-офф за Лигу Европы

Мариуполь – команда достаточно хорошего уровня. Просто так сложилось, что многие специалисты смотрят только на место каждой из команд в турнирной таблице, по которому и оценивают возможности, взвешивают шансы соперников. Я считаю, что на данном этапе мы уже выбрались из психологической ямы, и настроение у нас отменное. Это позволяет футболистам нашей команды выходить на поле и рассчитывать на победу. Тем более, что в этом поединке на трибунах александрийского стадиона уже будут болельщики.

Относительно лазарета команды... Ситало и Шастал после получения повреждений работают индивидуально. Но если обоим и не удастся выйти на поле – у нас есть кем их заменить. А вот кто точно не сможет сыграть из-за проблем со здоровьем – это Вантух. Все остальные в строю", – сказал Шаран в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, матч Александрия – Маруполь состоится уже сегодня, 25 июля, начало в 19:30. Победитель выйдет в финал, где сможет побороться за право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Александрия – Мариуполь: анонс матча плей-офф УПЛ

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Теги
Александрия - Мариуполь Мариуполь Мариуполь Александрия Александрия Лига Европы УПЛ Владимир Владимир Шаран Артем Артем Ситало Роман Роман Вантух Дмитрий Дмитрий Шастал
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