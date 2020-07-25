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Колос вышел в финал плей-офф УПЛ за еврокубки, разгромив СК Днепр-1 – ковалёвцы забили четыре гола

18:56 - Читати українською
Колос вышел в финал плей-офф УПЛ за еврокубки, разгромив СК Днепр-1 – ковалёвцы забили четыре гола
Колос – СК Днепр-1: отчёт матча плей-офф УПЛ

СК Днепр-1 в поединке плей-офф УПЛ под дождем на НСК Олимпийский потерпел сокрушительное поражение от Колоса.

22’ Павел Ореховский
24’ Денис Антюх
50’ Денис Антюх
87’ Евгений Морозко
 
Евгений Волинец 48’
22’ Павел Ореховский
24’ Денис Антюх
48’ Евгений Волинец
50’ Денис Антюх
87’ Евгений Морозко

Букмекеры не давали преимущества Колосу или СК Днепр-1 в матче плей-офф УПЛ, но ряд экспертов и комментаторов доказывали, что коллектив Дмитрия Михайленко является фаворитом. Похоже, это завело скромных ковалёвцев, ведь начало встречи было за ними – уже на 2-й минуте Смирный выиграл единоборство у Логинова и пробил с разворота в левый нижний угол, заставив Клищука вступать в игру. СК Днепр-1 ответил несколькими атаками, но лишь открывался под контрвыпады соперника. Аж 14-й минуте гости создали свой первый момент: Адамюк отклеился от защитника и замкнул подачу с углового под дальнюю штангу – Волынец парировал.

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Колос намёк понял, перейдя от игры вторым номером к агрессивной работе на чужой половине. На 16-й минуте это вылилось в слабый удар головой в исполнении Смирного, на 17-й Лысенко из-за пределов штрафной выстрелил мимо праого угла, а на 22-й ковалёвцы открыли счёт – это Ориховский избежал офсайда и замкнул шикарный навес Антюха, направив мяч под левую штангу. Ещё через две минуты Колос шокировал СК Днепр-1 вторым голом: Морозко исполнил блестящую диагональ в узкую зону между Логиновым и Цуриковым точно на Антюха, который сразу же пробил метров с 20-ти – точно в левый нижний угол!

Колос мог и добить соперника, однако удар Антюх с линии штрафной на 27-й минуте попал в партнёра, а выстрел Морозко с дистанции на 28-й не стал проблемой для Клищука. После этого гости отступили, начав играть по счёту. СК Днепр-1 перехватил инициативу, но значительного моментов в последней трети первого тайма с игры создать так и не удалось. Лишь на 38-й минуте подопечные Дмитрия Михайленко имели реальную возможность отквитать один гол – это Коркишко пробил со штрафного с острого угла в стиле Чалханоглу, однако мяч пролетел рядом с дальней девяткой. В конце концов, перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу Колоса.

После перерыва Дмитрий Михайленко сделал двойную замену, вместо Коркишко и Ди Франко бросив в бой Кравченко и Тейлора. Этот ход сработал уже через две минуты после начала второго тайма: Тэйлор переиграл Емца на правом краю штрафной и подал на левый, Супряга головой пробил в штангу, а от неё мяч влетел в Волынца, закотившись в ворота – 2:1. Впрочем, уже на 50-й минуте Колос восстановил своё преимущество благодаря ошибке Клищука: голкипер гостей вышел из ворот на перехват подачи с фланга и не дотянулся до неё, в результате чего Антюх переправил мяч в пустые ворота – 3:1. Руслан Костышин сразу же снял с игры Задою, выпустив свежего центрбэка Петрова.

В середине второго тайма Колос начал защищать счёт, грамотно сбивая темп мелкими фолами. Даже после выхода Булецы на 60-й минуте ничего опаснее ряда угловых у ворот ковалёвцев не возникало. Вспомнить можно только выход Хобленко один на один, который на 69-й минуте потащил голкипер, однако там вся группа атаки СК Днепр-1 оказалась в офсайде. Было также вбегание Тейлора на 71-й, после которого Лукас упал – Монзуль вместо сомнительного пенальти назначила очередной угловой. После навеса с него пошла скидка на дальнюю штангу, но в последний момент её выбил Петров. Колос огрызнулся на 77-й контратакой с выстрелом Бондаренко с левой половины штрафной – мяч пролетел над воротами! СК Днепр-1 на 79-й ответил дальним неточным ударом Цурикова.

На 80-й СК Днепр-1 едва не пропустил четвертый гол в результате контратаки по правому флангу с прострелом Антюха на линию штрафной и мощным выстрелом Смирного, но мяч пролетел над перекладиной. Подопечные Дмитрия Михайленко едва не наказали за расточительность на 82-й минуте, когда Булеца ворвался на левый край штрафной и выкатил пас на Тейлора, однако Лукас с близкой дистанции пробил куда-то в сторону от ворот. Это был момент обессиленного СК, а на 87-й минуте Колос поставил точку во встрече: Парамонов выбил мяч из-под соперника на линии своей штрафной, после чего Морозко разогнал контратаку с ударом с линии штрафной соперника – мяч рикошетом пролетел над Клищуком! 4:1.

В конце концов, свисток Екатерины Монзуль зафиксировал разгромную победу Колоса. Ковал'вці стали первым финалистом плей-офф УПЛ за выход в еврокубки – их соперником станет победитель матча между Александрией и Мариуполем. Финал будет проведён 29 июля на поле команды, которая заняла более высокое место в таблице.

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