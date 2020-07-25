Колос вышел в финал плей-офф УПЛ за еврокубки, разгромив СК Днепр-1 – ковалёвцы забили четыре гола

Букмекеры не давали преимущества Колосу или СК Днепр-1 в матче плей-офф УПЛ, но ряд экспертов и комментаторов доказывали, что коллектив Дмитрия Михайленко является фаворитом. Похоже, это завело скромных ковалёвцев, ведь начало встречи было за ними – уже на 2-й минуте Смирный выиграл единоборство у Логинова и пробил с разворота в левый нижний угол, заставив Клищука вступать в игру. СК Днепр-1 ответил несколькими атаками, но лишь открывался под контрвыпады соперника. Аж 14-й минуте гости создали свой первый момент: Адамюк отклеился от защитника и замкнул подачу с углового под дальнюю штангу – Волынец парировал.

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Колос намёк понял, перейдя от игры вторым номером к агрессивной работе на чужой половине. На 16-й минуте это вылилось в слабый удар головой в исполнении Смирного, на 17-й Лысенко из-за пределов штрафной выстрелил мимо праого угла, а на 22-й ковалёвцы открыли счёт – это Ориховский избежал офсайда и замкнул шикарный навес Антюха, направив мяч под левую штангу. Ещё через две минуты Колос шокировал СК Днепр-1 вторым голом: Морозко исполнил блестящую диагональ в узкую зону между Логиновым и Цуриковым точно на Антюха, который сразу же пробил метров с 20-ти – точно в левый нижний угол!

Колос мог и добить соперника, однако удар Антюх с линии штрафной на 27-й минуте попал в партнёра, а выстрел Морозко с дистанции на 28-й не стал проблемой для Клищука. После этого гости отступили, начав играть по счёту. СК Днепр-1 перехватил инициативу, но значительного моментов в последней трети первого тайма с игры создать так и не удалось. Лишь на 38-й минуте подопечные Дмитрия Михайленко имели реальную возможность отквитать один гол – это Коркишко пробил со штрафного с острого угла в стиле Чалханоглу, однако мяч пролетел рядом с дальней девяткой. В конце концов, перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу Колоса.

После перерыва Дмитрий Михайленко сделал двойную замену, вместо Коркишко и Ди Франко бросив в бой Кравченко и Тейлора. Этот ход сработал уже через две минуты после начала второго тайма: Тэйлор переиграл Емца на правом краю штрафной и подал на левый, Супряга головой пробил в штангу, а от неё мяч влетел в Волынца, закотившись в ворота – 2:1. Впрочем, уже на 50-й минуте Колос восстановил своё преимущество благодаря ошибке Клищука: голкипер гостей вышел из ворот на перехват подачи с фланга и не дотянулся до неё, в результате чего Антюх переправил мяч в пустые ворота – 3:1. Руслан Костышин сразу же снял с игры Задою, выпустив свежего центрбэка Петрова.

В середине второго тайма Колос начал защищать счёт, грамотно сбивая темп мелкими фолами. Даже после выхода Булецы на 60-й минуте ничего опаснее ряда угловых у ворот ковалёвцев не возникало. Вспомнить можно только выход Хобленко один на один, который на 69-й минуте потащил голкипер, однако там вся группа атаки СК Днепр-1 оказалась в офсайде. Было также вбегание Тейлора на 71-й, после которого Лукас упал – Монзуль вместо сомнительного пенальти назначила очередной угловой. После навеса с него пошла скидка на дальнюю штангу, но в последний момент её выбил Петров. Колос огрызнулся на 77-й контратакой с выстрелом Бондаренко с левой половины штрафной – мяч пролетел над воротами! СК Днепр-1 на 79-й ответил дальним неточным ударом Цурикова.

На 80-й СК Днепр-1 едва не пропустил четвертый гол в результате контратаки по правому флангу с прострелом Антюха на линию штрафной и мощным выстрелом Смирного, но мяч пролетел над перекладиной. Подопечные Дмитрия Михайленко едва не наказали за расточительность на 82-й минуте, когда Булеца ворвался на левый край штрафной и выкатил пас на Тейлора, однако Лукас с близкой дистанции пробил куда-то в сторону от ворот. Это был момент обессиленного СК, а на 87-й минуте Колос поставил точку во встрече: Парамонов выбил мяч из-под соперника на линии своей штрафной, после чего Морозко разогнал контратаку с ударом с линии штрафной соперника – мяч рикошетом пролетел над Клищуком! 4:1.

В конце концов, свисток Екатерины Монзуль зафиксировал разгромную победу Колоса. Ковал'вці стали первым финалистом плей-офф УПЛ за выход в еврокубки – их соперником станет победитель матча между Александрией и Мариуполем. Финал будет проведён 29 июля на поле команды, которая заняла более высокое место в таблице.

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